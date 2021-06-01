Главная » Новости



7:39, 1 июня 2021 года Сегодня в Орловской области стартует купальный сезон Купаться следует только в отведенных для этого местах.





На территории Орла определены два места для купания: Центральный городской пляж и пляж на озере Светлая Жизнь. Именно там организовано дежурство спасателей и медработников, установлено необходимое спасательное оборудование.



За купание в несанкционированных местах можно получить штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.



Чтобы купальный сезон прошёл без трагических происшествий, стоит соблюдать определенные правила: не купаться в необорудованных для этого местах, заплывать за буйки, подплывать к лодкам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений; плавать на досках, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.



Кроме того, не стоит купаться в жару, и уж тем более в состоянии алкогольного опьянения. Родителям нельзя оставлять детей без присмотра. А чтобы водоемы и места отдыха оставались чистыми, нужно убирать за собой мусор и не приводить на пляж домашних животных.





Орловское Информбюро



