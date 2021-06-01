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7:39, 1 июня 2021 года

Сегодня в Орловской области стартует купальный сезон

Купаться следует только в отведенных для этого местах.


На территории Орла определены два места для купания: Центральный городской пляж и пляж на озере Светлая Жизнь. Именно там организовано дежурство спасателей и медработников, установлено необходимое спасательное оборудование.

За купание в несанкционированных местах можно получить штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Чтобы купальный сезон прошёл без трагических происшествий, стоит соблюдать определенные правила: не купаться в необорудованных для этого местах, заплывать за буйки, подплывать к лодкам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений; плавать на досках, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Кроме того, не стоит купаться в жару, и уж тем более в состоянии алкогольного опьянения. Родителям нельзя оставлять детей без присмотра. А чтобы водоемы и места отдыха оставались чистыми, нужно убирать за собой мусор и не приводить на пляж домашних животных.


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