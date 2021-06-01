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8:00, 1 июня 2021 года

Сегодня в Орловской области стартует I театральный онлайн-фестиваль «Русская классика»

Фестиваль будет проходить в течение семи дней.


 I межрегиональный театральный онлайн-фестиваль «Русская классика» пройдет в период с 1 по 7 июня 2021 года. Площадкой фестиваля станет официальное сообщество Орловского государственного академического тетра им. И. С. Тургенева в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль организован ОГАТ им. И. С. Тургенева при поддержке Управления культуры и архивного дела Орловской области.

В рамках фестиваля будут показаны постановки профессиональных театральных коллективов из 8 городов России.


«Анна Каренина» в постановке Владимирского академического областного театра драмы (16+);

«Волки и овцы» в постановке театра-фестиваля «Балтийский дом» (г. Санкт-Петербург) (16+);

«Снегурочка» в постановке Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского (Ивановская область, г. Кинешма) (16+);

«Капитанская дочка» в постановке Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького (г. Оренбург) (12+);

«Женитьба» в постановке Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» (г. Орёл) (16+);

«Вий» в постановке Орловского театра кукол (г. Орёл) (12+);

«Ревизор» в постановке Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск) (12+);

«На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Калужского ордена Трудового Красного Знамени областного драматического театра (г. Калуга) (16+);

«Первая любовь» в постановке Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева (г. Орёл) (12+);

«Кроткая» в постановке Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» им. М. М. Бахтина (г. Орёл) (16+);

«Последняя любовь императрицы» в постановке Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» (Московская область, г. Дмитровск) (12+);

«Доброе дело» в постановке Санкт-Петербургского просветительского театра юного зрителя «Новое поколение» (г. Санкт-Петербург) (12+).

Почетным гостем фестиваля станет Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Абхазия, г. Сухум) со спектаклем «Хаджи-Мурат» (16+). Еще один гость фестиваля - театр «Монплезир» (г. Санкт-Петербург) со спектаклем «Мой первый друг» (12+).

Все участники онлайн-фестиваля получат памятные дипломы. Тройка лауреатов будет определена путем подсчета количества зрительских просмотров спектаклей, которое пройдет в официальном сообществе театра-организатора. Они будут награждены дипломами лауреатов и памятными подарками, сообщает информационный портал Орловской области.


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