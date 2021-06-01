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6:43, 1 июня 2021 года В мае орловские росгвардейцы предотвратили около 40 правонарушений Основными правонарушениями орловцев по-прежнему остаются несоблюдение правопорядка в заведениях общественного питания, распитие алкоголя в неположенных местах и мелкие кражи в супермаркетах.





В течение прошедшего месяца сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области более 80 раз выезжали по «тревожным» сигналам на охраняемые объекты.



Наибольшее количество преступлений было допущено гражданами в Северном районе города Орла. Нарушителями административного законодательства стали более 30 орловцев в возрасте от 19 до 48 лет. По результатам проверок многие из них неоднократно совершали аналогичные проступки. Задержанных лиц силовики передали коллегам из регионального УМВД для дальнейшего разбирательства.



Батальоны вневедомственной охраны, находящиеся в Заводском, Северном и Советском районах города Орла, являются структурными подразделениями регионального Управления Росгвардии. Также районные отделения УВО есть в Ливнах, Мценске, Верховье, Нарышкино, Кромах. Сотрудники групп задержания в круглосуточном режиме патрулируют маршруты в данных населенных пунктах, охраняют объекты недвижимости юридических и физических лиц, автотранспорт, следят за поддержанием безопасности граждан.



Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области





Орловское Информбюро



