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20:27, 31 мая 2021 года

Орловцы попросили губернатора убрать мусор за цирком

Цирк, располагавшийся на площади Жукова в Орле, накануне демонтировали.


Ситуацию с уборкой площади Жукова глава региона прокомментировал в рамках прямого эфира в социальных сетях. По словам Андрея Клычкова, остатки мусора с площади Жукова уберут до конца текущей недели

Также глава региона отметил, что площадь Жукова выиграла конкурс Минстроя на право реконструкции. Андрей Клычков отметил, что администрация возьмется за реконструкцию этой части города раньше планируемого 2022 года.

фото из соцсетей




Анастасия Дорохова
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