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20:36, 31 мая 2021 года Андрей Клычков извинился за то, что не сдержал слово Речь идет о вакцинации против коронавируса.





Сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях Андрею Клычкову задали вопрос о том, когда он планирует вакцинироваться, и напомнили, что он обещал это сделать еще на майских праздниках. В ответ на сообщение глава региона отметил, что «грешен» и пообещал сдержать слово и сделать прививку после возвращения из командировки. «Весь вопрос не во времени, а, к сожалению, обстоятельства», - оправдался губернатор. Напомним, в начале мая Андрей Клычков простудился и не стал вакцинироваться.



В эти дни губернатор Орловской области находится в командировке в Москве и Санкт-Петербурге.





Анастасия Дорохова



