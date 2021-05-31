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20:37, 31 мая 2021 года Андрею Клычкову тяжело управлять Орловской областью «на удалёнке» На это глава региона посетовал в прямом эфире в социальных сетях.





В эти дни губернатор Орловской области находится в командировке в Москве и Санкт-Петербурге.



Андрей Клычков: «Пятого июня возвращаюсь домой. Тяжело, находясь в командировке, какие-то вопросы решать в ручном режиме. Хочется обратно в Орел, чтобы и проблемы решать, и хорошие моменты реализовывать».





Анастасия Дорохова



