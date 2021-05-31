понедельник 31.05.2021 21:39:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:43, 31 мая 2021 года

Орловец Николай Ситнов стал победителем регионального конкурса «Мастер года»

Николай Ситнов работает в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса.


В этом году региональном конкурсе «Мастер года» приняли участие 11 мастеров производственного обучения из 10 профессиональных образовательных организаций региона.

По итогам конкурса определился абсолютный победитель - Николай Ситнов - мастер производственного обучения Орловского техникума агробизнеса и сервиса, который представит Орловскую область на Всероссийском конкурсе.

Лауреатами конкурса стали Евгения Купцова (Орловский реставрационно-строительный техникум) и Татьяна Плуталова (Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова).

В ходе конкурсных испытаний каждый участник имел возможность рассказать о личной практике подготовки обучающихся, основанной на передовых технологиях и методиках, о полученных образовательных результатах, продемонстрировать профессиональную компетентность и инновационный опыт, сообщает информационный портал Орловской области.

В мае полуфиналисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций провели открытые мастер-классы (учебные занятия с группой обучающихся).

Фото с сайта администрации Орловской области


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.