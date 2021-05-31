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20:43, 31 мая 2021 года Орловец Николай Ситнов стал победителем регионального конкурса «Мастер года» Николай Ситнов работает в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса.





В этом году региональном конкурсе «Мастер года» приняли участие 11 мастеров производственного обучения из 10 профессиональных образовательных организаций региона.



По итогам конкурса определился абсолютный победитель - Николай Ситнов - мастер производственного обучения Орловского техникума агробизнеса и сервиса, который представит Орловскую область на Всероссийском конкурсе.



Лауреатами конкурса стали Евгения Купцова (Орловский реставрационно-строительный техникум) и Татьяна Плуталова (Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова).



В ходе конкурсных испытаний каждый участник имел возможность рассказать о личной практике подготовки обучающихся, основанной на передовых технологиях и методиках, о полученных образовательных результатах, продемонстрировать профессиональную компетентность и инновационный опыт, сообщает информационный портал Орловской области.



В мае полуфиналисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций провели открытые мастер-классы (учебные занятия с группой обучающихся).



Фото с сайта администрации Орловской области





Орловское Информбюро



