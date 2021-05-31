Трое орловцев находятся под угрозой возбуждения уголовного дела за браконьерство

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20:49, 31 мая 2021 года
Трое орловцев находятся под угрозой возбуждения уголовного дела за браконьерствоОб этом сообщили в управлении экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в ночь на 25 мая сотрудниками полиции Мценского района на территории гаражно-строительного кооператива «Караулова гора» в городе Мценске были обнаружены трое граждан - жителей Мценска, разделывавших тушу незаконно добытой косули. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части туши еще одной косули и нарезное охотничье оружие.
Аналогичное происшествие произошло 1 мая текущего года в Дмитровском районе. В результате незаконной охоты, были добыты две самки кабана.
Общая сумма ущерба причиненного объектам животного мира составила более 600 тысяч рублей.
В правоохранительные органы департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области направлены соответствующие заявления о привлечении виновных к ответственности.
По указанным фактам ведутся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Орловское Информбюро