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20:49, 31 мая 2021 года

Трое орловцев находятся под угрозой возбуждения уголовного дела за браконьерство

Об этом сообщили в управлении экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.


Как сообщает информационный портал Орловской области, в ночь на 25 мая сотрудниками полиции Мценского района на территории гаражно-строительного кооператива «Караулова гора» в городе Мценске были обнаружены трое граждан - жителей Мценска, разделывавших тушу незаконно добытой косули. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части туши еще одной косули и нарезное охотничье оружие.

Аналогичное происшествие произошло 1 мая текущего года в Дмитровском районе. В результате незаконной охоты, были добыты две самки кабана.

Общая сумма ущерба причиненного объектам животного мира составила более 600 тысяч рублей.

В правоохранительные органы департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области направлены соответствующие заявления о привлечении виновных к ответственности.

По указанным фактам ведутся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.


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