Главная » Новости



20:49, 31 мая 2021 года Трое орловцев находятся под угрозой возбуждения уголовного дела за браконьерство Об этом сообщили в управлении экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в ночь на 25 мая сотрудниками полиции Мценского района на территории гаражно-строительного кооператива «Караулова гора» в городе Мценске были обнаружены трое граждан - жителей Мценска, разделывавших тушу незаконно добытой косули. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части туши еще одной косули и нарезное охотничье оружие.



Аналогичное происшествие произошло 1 мая текущего года в Дмитровском районе. В результате незаконной охоты, были добыты две самки кабана.



Общая сумма ущерба причиненного объектам животного мира составила более 600 тысяч рублей.



В правоохранительные органы департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области направлены соответствующие заявления о привлечении виновных к ответственности.



По указанным фактам ведутся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.





Орловское Информбюро



