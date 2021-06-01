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10:34, 1 июня 2021 года

Орловские оздоровительные лагеря не смогут быть заполнены на 100%

Подробностями поделилась руководитель департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга для СМИ.


Орловские лагеря не смогут быть заполнены на 100%. По словам Крымовой, в рамках оздоровительной кампании 2021 года лагеря смогут быть заполнены не более чем на 75%. Тем не менее планируется, что отдыхом будут охвачены 80 тысяч детей
 
Также было отмечено, что все летние лагеря региона были приняты к работе . Всего в реестре находится 280 организаций, среди которых 270 городских лагерей с дневным пребыванием детей, 9 загородных лагерей и один санаторий.



Анастасия Дорохова
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