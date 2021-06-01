Орловские оздоровительные лагеря не смогут быть заполнены на 100%

Подробностями поделилась руководитель департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга для СМИ.

Орловские лагеря не смогут быть заполнены на 100%. По словам Крымовой, в рамках оздоровительной кампании 2021 года лагеря смогут быть заполнены не более чем на 75%. Тем не менее планируется, что отдыхом будут охвачены 80 тысяч детей

Также было отмечено, что все летние лагеря региона были приняты к работе . Всего в реестре находится 280 организаций, среди которых 270 городских лагерей с дневным пребыванием детей, 9 загородных лагерей и один санаторий.