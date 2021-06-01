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10:50, 1 июня 2021 года

В Орловской области стартовала летняя оздоровительная кампания

Детей приняли уже пять лагерей. Об этом сообщила руководитель департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга для СМИ.


Три детских лагеря Орловской области приняли отдыхающих еще в субботу. Речь идет о санатории «Орловчанка» (в первую смену здесь отдыхает 241 ребенок), лагерь «Ветерок» (150 детей) и «Юбилейный» (120 детей). Сегодня, 1 июня, детей принимают лагерь «Лесная поляна» и центр «Солнечный». 5 и 7 июня ребята заедут также в лагеря «Дружба» и «Космос».
 
Отмечено также, что лагерь «Мечта» начнет свою работу в июле, так как находится рядом с водоемом и погода не позволяет соблюсти все санитарные нормы. 
 
Во всех загородных лагерях обязательно круглосуточное присутствие медицинского работника. По словам Татьяны Крымовой, во все загородные лагеря заезд осуществляется единовременно. Родительские дни этим летом отменены. Массовые мероприятия в лагерях проводиться не будут.



Анастасия Дорохова
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