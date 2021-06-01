Главная » Новости



10:57, 1 июня 2021 года Стали известны даты выпускных вечеров в Орловской области Даты проведения выпускных назвала руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова.





Как сообщила сегодня глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, выпускные вечера пройдут 25 и 26 июня.



Конкретную дату проведения праздника должна будет определить образовательная организация и муниципалитет. В соответствии с санитарными нормами аттестаты будут выдаваться по классам, по расписанию. Все санитарные нормы должны быть соблюдены.





Анастасия Дорохова



