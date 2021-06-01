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11:07, 1 июня 2021 года

Дистанционка не помешала орловским школьникам получить хорошие оценки

Итоги работы в новых условиях подвела руководитель департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга для СМИ.


Как сообщила сегодня руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, дистанционное обучение не помешало орловским школьникам достигнуть высоких результатов.
 
Татьяна Крымова: «Педагоги использовали различные формы обучения – как электронного, так и дистанционного, в различном формате. Создавались группы в мессенджерах, чтобы давать ученикам всю необходимую информацию для получения образования. Выпускники 11-х классов успешно сдали экзамены. У нас 110 стобалльных результатов, есть мультибалльники. Количество стобалльников растет. Очень успешно дети в прошлом году сдали химию, литературу, обществознание. Значительно увеличилось количество детей, которые получили на трех экзаменах 220 и больше баллов. Это все говорит о том, что качество образования в выпускных классах никак не пострадало. Ребята в первом полугодии этого учебного года активно принимали участие в этапах всероссийской олимпиаде школьников. У нас 8 призеров и 1 победитель. Это очень высокий показатель для Орловской области».



Анастасия Дорохова
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