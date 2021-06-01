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11:18, 1 июня 2021 года

В Орловской области работают учителя со всей страны

Педагоги приезжают в рамках программы «Земский учитель». О подробностях действия программы рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова.


В Орловской области действует программа «Земский учитель». В рамках программы ведется отбор кандидатов на замещение вакансий в сельских школах.
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В прошлом году 20 учителей стали победителями конкурсного отбора. К нам приехали учителя математики, физики, английского, русского языка, начальных классов, истории, обществознания и ОБЖ. К сожалению, один педагог отказался от выполнения обязанностей по семейным обстоятельствам. 19 педагогов продолжают работать, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В этом году вынесено 18 вакансий, 9 победителей уже определены, заключено три договора. Конкурсные процедуры продолжаются. В этом году в сельские школы приедут учителя из Курской области, Челябинской области и Перми».



Анастасия Дорохова
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