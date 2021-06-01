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11:29, 1 июня 2021 года Орловцам будет доступен «оздоровительный» кэшбэк Функция скоро заработает на портале Госуслуг.





Как рассказала сегодня на онлайн-брифинге для СМИ руководитель департамента образования Татьяна Крымова, к 16 июня на портале Госуслуг заработает функция «кэшбэк» – возврат 50% оплаты родителям за путевки в оздоровительные лагеря. Это для тех, кто приобретал путевки с 1 января по 25 мая.





Анастасия Дорохова



