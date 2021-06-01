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11:47, 1 июня 2021 года

Андрей Клычков представил проект студенческого кампуса на стратегической сессии Минобрнауки РФ

Предполагается, что площадкой для строительства кампуса станет один из участков в районе Наугорского шоссе в Орле.


Проект Орловской области предполагает строительство многофункционального студенческого кампуса с высокотехнологичным пространством для обучения, вместимостью общежитий на 8 074 человека, общей площадью 161 480 кв. м, а также 150 000 кв.м сопутствующей инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха учащихся.
 
Одной из основных целей реализации проекта является подготовка высококвалифицированных кадров разных уровней по уникальным программам для работы и обслуживания современного оборудования, проектирования новых образцов, технологий и сервисов, проведения НИОКРов, их внедрения на предприятиях, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Андрей Клычков: «Проект может стать новой точкой притяжения за счёт современных образовательных форм и рекреационных зон. Базовым учреждением образования будет ОГУ имени И. С. Тургенева, но сама идея основывается именно на межвузовском взаимодействии всех наших вузов, а также СПО и школ».

Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"



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