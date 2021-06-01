В одной из школ Орла появится свой технопарк

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Сейчас проводятся торги, по результатам которых для школы будут закуплены 15 цифровых микроскопов, 8 наборов робототехники, 5 механических станций, станки лазерной резки, цифровые лаборатории по физике и химии – большое количество наукоемкого оборудования, которое позволит школьникам развиваться по предметам естественно-научного и математического цикла. Также будет уделяться время предметам информатики и технологии. Материалы будут использоваться не только на уроках, будут также отдельно работать кружки и секции. Уже на сегодняшний день в гимназии №19 активно действует цифровая среда. Педагоги вместе с ребятами осваивают оборудование и показывают хорошие результаты на соревнованиях».