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12:16, 1 июня 2021 года В одной из школ Орла появится свой технопарк Работа по организации «Кванториума» уже ведется в гимназии №19.





Работа ведется в рамках национального проекта «Образование» . Подробностями поделилась руководитель департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга для СМИ. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Сейчас проводятся торги, по результатам которых для школы будут закуплены 15 цифровых микроскопов, 8 наборов робототехники, 5 механических станций, станки лазерной резки, цифровые лаборатории по физике и химии – большое количество наукоемкого оборудования, которое позволит школьникам развиваться по предметам естественно-научного и математического цикла. Также будет уделяться время предметам информатики и технологии. Материалы будут использоваться не только на уроках, будут также отдельно работать кружки и секции. Уже на сегодняшний день в гимназии №19 активно действует цифровая среда. Педагоги вместе с ребятами осваивают оборудование и показывают хорошие результаты на соревнованиях».



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Анастасия Дорохова



