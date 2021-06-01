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11:42, 1 июня 2021 года Под Орлом в пожаре погиб 39-летний мужчина ЧП произошло сегодня ночью в поселке Морозовский Свердловского района.





Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт службы спасения сегодня в половине четвертого утра. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, обрушилась кровля. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри. Пожарными было обнаружено тело мужчины 1982 г.р. На месте работали сотрудники 32 пожарно-спасательной части. Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом, гараж с автомобилем внутри и 2 автомобиля, находящиеся во дворе дома. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



