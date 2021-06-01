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12:27, 1 июня 2021 года В Орле работают мобильные бригады психологов Об этом рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга для СМИ.





В Орле организовали работу мобильных психологических бригад. В них вошли сотрудники городского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, бригады могут выехать по предложению любой образовательной организации - школы или детского сада. Специалисты проведут беседу с обучающимися и педагогами, дадут консультации, организуют необходимые тренинги. Это делается, чтобы стопроцентно обеспечить психологическую безопасность в образовательных организациях, - отметила Крымова.





Анастасия Дорохова



