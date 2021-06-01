В Орловской области – 45 новых случаев коронавируса

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12:05, 1 июня 2021 года
В Орловской области – 45 новых случаев коронавирусаВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 1 июн
я, за последние сутки в Орловской области выявлено 45
случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 705
).
На лечении в данный момент остаются 1 109 человек. Накануне выписано 42 орловца. Всего с болезнью справился 33 931 человек. От последствий болезни скончалось 665 жителей региона. Один летальный исход зарегистрировано за минувшие сутки.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро