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12:05, 1 июня 2021 года В Орловской области – 45 новых случаев коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





1 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 45 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 705). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф ная, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении в данный момент остаются 1 109 человек. Накануне выписано 42 орловца. Всего с болезнью справился 33 931 человек. От последствий болезни скончалось 665 жителей региона. Один летальный исход зарегистрировано за минувшие сутки. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



