В Орловской области обеспечат безопасность в образовательных учреждениях

Все необходимые мероприятия планируют завершить до 1 сентября. Об этом сегодня сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

Как рассказала во время онлайн-брифинга Татьяна Крымова, в настоящее время во всех образовательных организациях региона работают «тревожные кнопки» - кнопки экстренного вызова, используемые в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Воспользоваться ими могут сотрудники охраны или дежурные администраторы для вызова силовых структур, сотрудников полиции, МЧС.

После трагедии в гимназии в Казани, в городе Орле начата процедура заключения договоров на установку в зданиях образовательных организаций систем охранной сигнализации в ночное время, реагирующей на несанкционированное проникновение.

Также все образовательные организации прошли категорирование и получили паспорта безопасности. В зависимости от количества обучающихся и сотрудников школы и детские сады региона относятся к 3 и 4 категориям безопасности. Соответственно, эти учреждения в обязательном порядке охраняются сторожами, сотрудниками частных охранных предприятий, сотрудниками Росгвардии. Образовательные учреждения оснащены рамками металлодетекторов и ручными металлоискателями.