Главная » Новости



13:13, 1 июня 2021 года Упрощённый порядок оформления пенсий и других выплат продлили до конца года Об этом сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.





Упрощённый порядок оформления пенсий и других выплат продлили до конца года. Это позволит и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате. А сокращение личных визитов в клиентские центры снижает риск распространения коронавируса. Оформить пенсии или социальные выплаты можно через личный кабинет на сайте ведомства или через Госуслуги и даже по телефону.





Мария Семак



