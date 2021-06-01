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13:29, 1 июня 2021 года В Орле серебряные волонтёры провели свой первый форум Эти люди не согласны со своим официальным возрастом. Они молоды душой, бодры, активны и ведут насыщенную событиями жизнь. На встрече серебряных волонтёров побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





В Орле прошёл Форум добровольцев серебряного возраста. Участники из разных районов и организаций собрались, чтобы рассказать о своей деятельности, показать, что умеют, и какую пользу могут приносить людям. Оказывать посильную помощь они готовы всем, кому она необходима. Это позволяет им вести активный образ жизни и чувствовать себя нужными и востребованными. Поэтесса из Ливен Ольга Корнилова, например, организовала литературный кружок для молодежи, а также обучает вязать и вышивать. А Любовь Недопекина уже 12 лет является волонтёром программы «Женское здоровье». Через серьёзные проблемы со здоровьем прошла сама и знает, насколько важна поддержка. Готовы волонтёры и к учебе. На форуме для них подготовили образовательные программы, в том числе по работе в Интернете, а именно по взаимодействию в соцсетях. Екатерина Блынская, руководитель регионального центра серебряного волонтёрства Орловской области: «Мы сейчас активно готовим наших бабушек и дедушек к жизни в Интернете, мы понимаем, что без него сейчас никуда, и они проходят курсы компьютерной грамотности, они уже пишут посты и участвуют в работе направления «Социальный сети». Поделиться лучшим волонтёрским опытом других регионов на форум приехала и руководитель Федеральной программы «Молоды душой» Юлия Мальцева. Программа объединяет порядка 60 тысяч серебряных добровольцев, но, по мнению гостьи из Санкт-Петербурга, их гораздо больше. Юлия Мальцева руководитель Федеральной программы «Молоды душой» (г.Санкт-Петербург): «Многие люди старшего возраста не рассказывают о своем волонтёрстве, они его делают, но не презентуют, есть такая история: сделал добро - бросай его в воду. Это часто мы наблюдаем среди людей старшего возраста». В Орле региональный центр серебряного волонтёрства был открыт два года назад, и на сегодня действуют 120 добровольцев. Всего по стране таких центров 47. И ежегодно их представители собираются на всероссийском форуме. В этом году он пройдет в начале октября в Тюмени, возможно, там окажутся и представители Орловской области.





Татьяна Тимохина



