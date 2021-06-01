Главная » Новости



13:47, 1 июня 2021 года День защиты детей. Что он значит для детей и для взрослых? Об этом в беседе с корреспондентом ГТРК «Орел» размышлял уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский.





1 июня - День защиты детей. Что это день значит для самих детей и для взрослых? - 1 июня - первый день лета. Учебный год завершен, и, разумеется, для детей это, несомненно, праздник. Впрочем, каждый день летних каникул это праздник. Что касается взрослых, то этот день повод еще раз задуматься о том, что у ребенка есть право выражать свое мнение, право на образование, на тот же отдых. Стоит задумать и о том, как защитить ребёнка от негативной информации, от насилия. Ведь кто нарушает права ребенка? Безусловно, взрослые. Мы говорим о том, что ребёнок может выражать свое мнение. Но ведь это мнение должно быть кем-то сформировано. Это мнение формируют, прежде всего, родители, образовательные учреждения, и здесь неизвестно еще, кто кому помощник, потому что родители в большей степени не являются педагогами. Можно ли сказать, что День защиты детей это и праздник ювенальной юстиции? - Сейчас старшее поколение зачастую говорит о том, что молодежь изменилась, она растёт, не уважая старших. Я с этим категорически не согласен. Вопрос в том, как мы сами относимся к подрастающему поколению, и слышит ли взрослый человек - молодого. А ведь ребёнок в некоторой части уже опережает старшее поколение. Мы же обращаемся к ним за помощью при использовании каких-то гаджетов, потому что они лучше ими владеют, и вообще они уже живут в современном мире. Поэтому мы друг у друга учимся. Сейчас говорят, что школа теряет воспитательный аспект. Я думаю, что в школах традиции воспитания сохранились, и те педагоги, которые уже долгое время работают, не позволят ребёнку вести себя неподобающе, то есть, безусловно, они его поведение будут корректировать. А что касается ювенального права, то, безусловно, основное право ребёнка воспитываться и расти в семье. И если при каких-то нарушениях говорят о том, что ребёнка нужно изымать из семьи, то, на мой взгляд, это очень жёсткая мера, и она, я думаю, ещё долго не будет находить отклика и отзыва у депутатов, и у нашего общества. Вернемся к празднику, ко Дню защиты детей. Как в вашей семье обычно проходит этот день? - У нас этот праздник проходит достаточно аскетично. Пока мои дети не выучат все десять принципов, которые заложены в конвенции ООН по правам ребёнка, мы этот праздник не начинаем (Смеется, - прим. ред.). Но вообще мои дети готовятся ко дню рождения отца. А если вообще говорить про этот день, то все образовательные учреждения, театры, детские дома творчества всегда делали насыщенную программу - с поздравлениями, вручением подарков. И даже сейчас мероприятия проводятся в рамках пандемии, с ограничениями, зачастую на свежем воздухе. А родителям я хочу пожелать, прежде всего, терпения и не стеснятся показывать свою любовь, чтобы дети ее чувствовали, стараться понимать, что ребёнок хочет донести, потому что дети это наше будущее, наш генофонд, мы должны относиться к нему трепетно.





Елизавета Капырина



