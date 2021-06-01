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14:39, 1 июня 2021 года Юные орловцы познакомились с правилами дорожного движения В детском саду №34 появился отряд «Светофорики».





В международный День защиты детей восемь воспитанников детского сада №34 получили «Удостоверение пешехода». Документ ребятам вручил начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу подполковник полиции Юрий Капустин. К «Удостоверению пешехода» прилагались и полезные подарки. Знание правил дорожного движения воспитанники детского сада №34 доказали в игровой форме.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Анастасия Дорохова



