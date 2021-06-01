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14:41, 1 июня 2021 года

Площадь Жукова в Орле выиграла голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Это означает, что территория будет реконструирована.


За площадь Жукова отдали свои голоса 4515 орловцев. На втором месте оказалась территория, прилегающая к КДЦ «Металлург» (4 049 голосов).

Голосование проходило на платформе Минстроя РФ. Принять участие в формировании будущего облика города успели 21 488 жителей Орла.

Орловцы выбирали один из девяти предлагаемых объектов. Так, Городской парк культуры и отдыха набрал 3 972 голосов, парк «Ботаника» — 3 088, набережная Оки (от городского пляжа до моста 60-летия Октября) — 1 686, территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №7 и №9 по ул. Картукова, — 1 332 голоса, парк «Семинарский» — 1 220, сквер «Разградский» — 1 025, сквер у библиотеки им. Бунина — 701 голос.

Отметим, что с площади Жукова уже убран цирк. Оставшийся мусор городская и областная власть обещает убрать до конца текущей недели.

Фото: проект благоустройства площади Маршала Жукова ОАО «Орёлгражданпроект». Автор эскиза — Алексей Рывкин, скульптор — Артур Маргарян.


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Анастасия Дорохова
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