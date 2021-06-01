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15:07, 1 июня 2021 года Орловец через Интернет пытался продать штык-нож Теперь он предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте холодного оружия.





По версии следствия, обвиняемый, будучи в силу занимаемой должности осведомленным о признаках холодного оружия, в декабре 2020 года разместил на одном из сайтов объявление о продаже имевшегося у него штык-ножа к винтовкам системы Маузера, а затем продал его в г. Орле за 17 тысяч рублей.



Преступление выявлено и раскрыто при оперативном сопровождении УМВД России по Орловской области.



Уголовное дело расследовалось территориальным органов СУ СК России по Орловской области.



В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла для рассмотрения по существу. Сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро



