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15:08, 1 июня 2021 года Обвиняемые в хищении свыше 34 тысяч тонн зерна предстанут перед судом Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех членов организованной преступной группы.





По версии следствия, сообщники, двое из которых занимали руководящие должности в АО «Орловская хлебная база №36», с января 2016 по ноябрь 2018 года похищали переданное сельскохозяйственными организациями на хранение базы зерно пшеницы и ячменя. Всего обвиняемыми похищено свыше 34 тысяч тонн зерна общей стоимостью более 294 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла для рассмотрения по существу, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро



