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15:10, 1 июня 2021 года В Орле открылась выставка «Материнство в дикой природе» Выставка, открывшаяся в Орловском музее изобразительных искусств, посвящена Дню защиты детей.





Уникальную коллекцию фотографий привез в Орел «Новый зоологический музей» Санкт-Петербурга. Основная цель этого фотопроекта представить не просто животных с детенышами, а именно материнство, в самых разных его проявлениях - заботе, любви, самоотверженности, воспитании. Авторы снимков - ведущие фотографы анималисты России, Канады, Великобритании, Германии и других стран.



Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «На сегодняшний день, когда существует очень много организаций, которые заботятся о природе, охраняют ее, заботятся о восстановлении диких популяций животных, и одновременно в этих же направлениях работает целая группа талантливых фотографов, которые занимаются так называемой «тихой охотой» и запечатлевают самые необычные и редко видимые явления из жизни диких животных, это настолько интересно всё вместе, что этот проект, как мне кажется, просто обречен на успех».

Звери не умеют позировать, они искренни каждую секунду, и поэтому, выхваченные из жизни мгновения так естественны и прекрасны. Выставка еще один повод понять, и взрослым и детям, что мы с природой, одно целое, она - тоже мать всех живых существ, которые, особенно в детстве, прекрасны как любые малыши - человеческие или медвежьи, не важно.



Эти снимки наглядный ответ на вопрос, есть ли у животных чувства. В некоторых случаях, они, наверное, бывают даже сильнее человечьих. Например, волки заботятся о потомстве всей стаей, трепетней родителей не сыщешь, но выживает всё равно только половина потомства. Невероятные чудеса материнства проявляют даже ёжики.



Елена Сергиенко, куратор выставки: «Кто не видел ёжиков? Все видели. Они встречаются повсеместно, даже в нашем с вами городе. Но такую «милоту», извините за жаргонизм, я ещё не встречала - когда мама просто окружена любовью своих маленьких детенышей. А представьте себе, что на коже одного ёжика насчитывается более пяти тысяч иголочек».

Выставка приурочена ко Дню защиты детей. Конечно, она предназначена в первую очередь для семейного посещения. Все мамы одинаково горячо любят своих малышей, и эта любовь здесь смотрит с каждого снимка, одновременно призывая: не губи, не рушь, защити!





Эва Стасюлевич



