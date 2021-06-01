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15:47, 1 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Тяжелая техника зашла на Маслозаводской переулок. Но основные работы на дорожном полотне будут проходить только после заката.



- Решение кадрового вопроса. Программа «Земский учитель» - в действии. Сейчас свободны 9 вакансий. Объявлен дополнительный конкурс.



- В родные классы - отдыхать. Сегодня в Орле открылись пришкольные лагеря. Этим летом будет одна смена, но обещают «космический отдых».



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