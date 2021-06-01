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15:49, 1 июня 2021 года Школьники Орловской области спроектировали квадрокоптер, способный отслеживать пожары Изобретение родилось в центре «Точка роста» Куракинской средней школы Свердловского района.





По информации пресс-службы областной администрации, благодаря разработке юных орловцев уже удалось локализовать задымление в лесополосе Красноармейского сельского поселения. Ребята регулярно проводят съёмку местности с помощью беспилотника, а полученные сведения направляют специалисту сельской администрации.



Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» в сельских школах региона сейчас действуют 70 центров «Точка роста». В этом году на Орловщине создадут ещё 47 новых «Точек роста» естественнонаучной и технологической направленности.



Фото: региональный проектный офис Орловской области





Анастасия Дорохова



