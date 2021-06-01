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15:51, 1 июня 2021 года В Орле будут работать мобильные прививочные пункты Сделать прививку, не выезжая из своего района, можно будет 5-6 июня с 10:00 до 17:00.





Мобильные прививочные пункты будут работать в микрорайонах «Наугорский» (ул. Наугорское шоссе, 76, боковой вход ТЦ «Европа») и «Зареченский» (бульвар Молодежи, в районе дома №11). Желающим пройти вакцинацию от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, сообщает пресс-служба администрации Орловской области.



Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках, а также в ТМК «ГРИНН» (с 12:00 до 19:00).



В настоящее время мероприятия по вакцинации проводят медучреждения Орла и области.



Напомним, для жителей региона доступны все три вида вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона» и новая вакцина «КовиВак». Дефицита лекарства в Орловской области нет.





Анастасия Дорохова



