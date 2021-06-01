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15:52, 1 июня 2021 года В Орле начали свою работу пришкольные лагеря Всего в областном центре открылись 44 пришкольных лагеря.





В этом году в пришкольных лагерях Орла сформирована единственная смена. Она продлится 21 день. За три недели в лагерях отдохнут 6 тыс. 125 детей. В каждом пришкольном лагере разработана индивидуальная культурно-досуговая программа. Питание в пришкольных лагерях – трёхразовое: завтрак, обед и полдник, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро



