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16:05, 1 июня 2021 года В Орле открылся центр поддержки детей с онкологическими заболеваниями «Радость моя» Инициатива создания центра принадлежит региональной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя Преподобного Серафима Саровского.





Как рассказала председатель ОРОО «Радость моя» Наталья Куприянова, созданный центр позволит детям, долгое время находившимся на лечении, вновь социализироваться.



Наталья Куприянова: «Наши дети проводят огромное количество своего детства даже не просто в больнице, а в рамках одной палаты. И чтобы вновь войти в социум, им приходится пройти достаточно долгий путь акклиматизации в социуме. И мы хотим ускорить этот путь».

В стенах центра создали комфортную обстановку и для детей, и для взрослых. Там можно поделиться своими тревогами с психологом, а можно - заняться творчеством. Для детей созданы условия, чтобы можно было бегать, прыгать, танцевать и радоваться жизни.





Мария Семак



