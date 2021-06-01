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16:19, 1 июня 2021 года

Орловская область вошла в десятку регионов-лидеров по освещению нацпроектов

Сейчас наш регион находится на восьмом месте по версии АНО «Национальные приоритеты».


Итоги активности субъектов Российской Федерации по информационному освещению национальных проектов подвели в Москве. По информации АНО «Национальные приоритеты», за период с 1 по 30 апреля Орловская область разместила 284 информационных повода и вошла в список «ТОП 10» активных регионов, поднявшись с 14 на 8 место.

Чаще других региональные органы власти и местного самоуправления освещали результаты работы нацпроектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография». Самым активным муниципальным образованием признан город Мценск, из органов власти – администрация губернатора Орловской области.

Руководство АНО «Национальные приоритеты» выразило благодарность Андрею Клычкову за высокую организацию проводимой работы в этом направлении и отдельно отметила активность специалистов регионального проектного офиса в федеральной системе сбора и распределения контента, сообщает информационный портал Орловской области.

Инфографика АНО «Национальные приоритеты»


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