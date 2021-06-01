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17:15, 1 июня 2021 года В Орле состоялось Первенство ЦФО по боксу В течение пяти дней за награды окружного турнира боролись юноши и девушки в возрасте от 19 до 22 лет. На кону соревнований стояли не только медали и кубки, но и путевки на Спартакиаду молодежи России. Не помешал турниру даже технический форс-мажор. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.





Тверь против Белгорода. В эти дни на орловском ринге складывались самые разные варианты - на Первенство ЦФО приехали представители 14 регионов. В рамках окружного турнира поединки прошли по системе плей-офф. На выбывание.



Александр Анпилогов, президент федерации бокса Орловской области: «Наш округ занимает лидирующие позиции. В том году на Кубке страны мы заняли второе общекомандное место. Сюда приехали достойные боксеры, лучшие представители своих регионов, своих спортивных федераций».

Перед началом поединков прохвучали добрые напутствия от почетных гостей соревнований.



Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «В спорте выигрывает тот, у кого сильнее дух. Не только тело, но и дух. В боксе иногда люди пропускают удары. Так вот надо уметь - если ты упал, то подняться и шагнуть вперед».

У каждого спортсмена своя мотивация для участия. Медали, кубки – важно всё. Но на турнир, подобный Первенству ЦФО, участники приезжают ещё и за путевками на соревнования более высокого ранга. В этом году стремились попасть на Спартакиаду молодёжи России.



Напряжение на турнире достигало такого масштаба, что не выдерживало оборудование. Во время одного из поединков в зале погас свет. Главный судья принял решение досрочно завершить этот бой.



Александр Степаненко, участник Первенства ЦФО по боксу (Воронеж): «Хотелось, конечно, отбоксировать полный бой, потому что первый раунд, я считаю, был равный. Я уже приспособился к сопернику, знал, что делать, но судьба распорядилась по-другому».

Впрочем, технический форс-мажор не помешал завершить турнир. В активе орловских боксеров три золота, одно серебро и две бронзы. Обладатели золотых наград представят регион на Спартакиаде молодежи, которая состоится в этом году в Казани.





Анастасия Дорохова



