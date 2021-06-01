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17:30, 1 июня 2021 года «Коллективный щит» коронавирусу решили выставить в Орловском аграрном университете Там сегодня открылся пункт вакцинации для студентов и преподавателей. За ходом вакцинации следил корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





В Орловском аграрном университете открылся пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Приходят по очереди, чтобы не собиралось много народу. Перед тем, как зайти в процедурный кабинет, заполняется анкета. Вопросы очень простые, например, было ли повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния или насморк. Сам укол занимает пару минут, после - рекомендации от врача на ближайшее время. Через 21 день повторная встреча.



Решиться на вакцинацию - дело личное, а вот какую именно вакцину из трех отечественных поставить, определяет врач. Есть три основных критерия: наличие сопутствующие заболевания, возраст и наличие вакцины в организации.



Более 80 преподавателей и студентов университета поставили себе «Спутник», здесь эта вакцина подошла большинству. Приходят даже семьями.



Владимир Масалов, врио ректора ОГАУ им. Н.В. Парахина: «Вакцинация - хороший шаг к формированию стойкого внутреннего иммунитета в стенах аграрного университета, тем более в преддверии приемной кампании».

Не отстает в плане вакцинации и аграрный комплекс региона. Прививают коллективы хлебокомбината, молочных заводов, предприятий мясного производства - так как там непрерывных процесс работы.



Евгения Суровцева, замруководителя департамента сельского хозяйства Орловской области: «Сейчас активно ведутся весенние полевые работы, и не одна организация не прекратила своего функционирования за эти полтора года. Поэтому коллективный иммунитет это очень важно».

Как сообщила первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем, стоит задача привить 60% взрослого населения. Пока привитых в регионе - 22%.



В Орловской области от коронавируса уже двумя компонентами защитились больше 65 тысяч человек. Однако для снятия всех ковидных ограничений нужно 355 тысяч привитых.





Всеволод Трифонов



