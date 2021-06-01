вторник 1.06.2021 22:16:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:39, 1 июня 2021 года

В Орле отметили День защиты детей - весело и интересно

Массовых мероприятий не было, но праздник прошел в нескольких городских локациях.


Представления, танцы, песни и интерактивные игры - порадовать детей сегодня стремятся везде. Начало каникул, открытие летней оздоровительной кампании и главный праздник детства - День защиты детей. Событий много, поэтому программа - обширная и поздравлений немало.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Желаю интересно, разнообразно провести летние каникулы, максимально оздоровиться, получить кучу положительных эмоций, и отпраздновать День защиты детей достойно, с новыми впечатлениями».

Во Дворец пионеров на праздник пришли не только участники творческих коллективов - специально для них здесь открыли лагерь, но и ребята из близлежащих пришкольных лагерей. Веселились, развлекались и трудились в удовольствие. По всей территории вокруг Дворца пионеров организовали площадки для мастер-классов.

А в библиотеке имени Бунина провели выставку работ детей с ограниченными возможностями. На улице развлекались воспитанники школьных лагерей - играли и отгадывали загадки на тему детских литературных произведениях и сказок. Благодаря им же портреты героев сказок Пушкина теперь украшают площадку перед входом в храм книг. А в детской библиотеки имени Крылова решили сами создать книгу вместе с детьми, по макету художника Андрея Мазина.

Светлана Большакова, заведующая детской библиотекой им. И. А. Крылова: «Мы соберем лучшие цитаты о детстве, чтении и лете и будем заполнять нашу книгу».

На праздник в библиотеку пришел первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин вместе со своей внучкой и признался, что вместе они любят читать русские народные сказки. О своих любимых книжках рассказали и юные читатели, ведь в них столько интересного и познавательного, а лето самое подходящее время для чтения и активного отдыха.

Чтобы летние каникулы не омрачили неприятности, прозвучали сегодня и полезные советы от специалистов. На выставке спецтехники МЧС пожарные рассказали, как обращаться с огнем, инспекторы ГИМС - о правилах отдыха у воды, а волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» - как не потеряться в лесу и в городе.

И сегодня же орловские единороссы пришли с подарками в подшефный детский сад №16. Здесь воспитываются и проходят реабилитацию дети с ослабленным иммунитетом. Дружба с ним длится уже несколько лет.

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Уже 8 лет за ними присматриваем, дарим им подарки, по наказам избирателей капитально ремонтируем сам детский садик, потому что он тоже нуждается в поддержке, а не только наши детишки. Когда приезжаем с подарками, сладкими подарками, то ли это Новый год, то ли просто какие-то другие мероприятия, конечно, частицу счастья приносим нашим детям».



Татьяна Тимохина, Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.