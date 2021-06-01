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18:43, 1 июня 2021 года За 4 месяца с орловских должников по алиментам взыскано более 58 миллионов рублей Такие цифры озвучили сегодня на брифинге в региональном управлении службы судебных приставов.





Уже в этом году за неуплату алиментов осуждены около 100 жителей Орловской области. 16 из них получили реальные сроки лишения свободы.



Применение уголовно-правовых мер нередко заставляет алиментщиков встать на путь исправления, отметили на брифинге. Каждый четвертый неплательщик самостоятельно устроился на работу, многие встали на учет в центры занятости. Однако наряду с теми, кто платит исправно, есть и такие, кто уходит от ответственности и «пускается в бега». На сегодняшний день на Орловщине 452 должника объявлены в розыск.





Юлия Сабельникова



