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18:55, 1 июня 2021 года Орловское реготделение Российской партии пенсионеров собирается образовать фракцию в облсовете Также определены кандидаты для участия в съезде партии. Подробности узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Отмена Единого Государственного экзамена, выход из Болонской системы и возврат к классической модели образования - это лишь один из пунктов предвыборной программы «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В сфере здравоохранения планируют перейти от получения медицинской услуги к медицинской помощи. Особую роль отводят первичному звену.



Андрей Широков, председатель Центрального Совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»: «Чтоб в каждой поликлинике был врач-гериатр. Мы говорим - детские врачи есть, а где гериатры? Почему люди после 60 лет не имеют врача, который специализируется на людях старшего поколения».

В Государственную Думу партия пенсионеров идет с социальной программой. Особое место в ней отведено пенсионной реформе, сфере ЖКХ и адресной помощи.



Андрей Широков, председатель Центрального Совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»: «Провести ревизию всего социального законодательства вообще в России, которое есть. Там огромное количество актов, больше 140. Мы говорим, что надо идти к понятию «социальный кодекс», концепцию которого мы внесем в Государственную Думу на обсуждение всех фракций».

Предвыборную программу утвердят на VI съезде партии, который назначен на 29 июня. Регион на съезде представят два делегата - Иван Устинов и Сергей Давыдов. Члены партии в этом вопросе проявили солидарность - высказались «за». В ходе тайного голосования единогласно избрали на следующие четыре года и председателя реготделения партии. Им вновь стал Иван Устинов.



Иван Устинов, председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»: «У нас сильные ребята, сильная команда и, я надеюсь, что все будет хорошо, и мы проведем своих людей в областной совет. Мы надеемся, что создадим свою фракцию и будем работать на благо не только пенсионеров Орловской области, но и всех жителей Орла и всей области. Обстановка напряженная, будем стараться помочь».





Анна Вайсергисер



