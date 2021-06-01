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21:20, 1 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня пункт вакцинации работал в Орловском аграрном университете. На прививку шли семьями.



- Сегодня в разных местах Орла отмечали День защиты детей.



- Семейной приемной исполнился год. Сюда приходят с особенными детьми - за помощью.



- В Орле открылся центр поддержки детей с онкологическими заболеваниями «Радость моя». Инициатива создания центра принадлежит региональной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя Преподобного Серафима Саровского.



- Родительский долг - 58 млн рублей. Именно столько взыскали приставы в этом году с нерадивых мам и пап.



- Возвращение в школу - ради отдыха и развлечений. Сегодня открылась смена в пришкольных лагерях



- Купальный сезон - открыт. Правда, погода полка не располагает к отдыху у воды.



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