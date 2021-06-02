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5:48, 2 июня 2021 года

В Верховском районе реорганизуют Центр социального обслуживания населения

К нему присоединят районный Социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних.


Реорганизация предусмотрена в целях оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения Орловской области и повышения эффективности использования бюджетных средств. Решение принято на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения.

В связи с реорганизацией, Центр социального обслуживания населения Верховского района будет переименован в Комплексный центр социального обслуживания населения Верховского района. При этом основные цели деятельности присоединяемого Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних будут закреплены за реорганизуемым учреждением - Комплексным центром социального обслуживания населения.

Все необходимые мероприятия должны быть исполнены до 1 октября, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото с сайта ЦСОН Верховского района


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