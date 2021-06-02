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6:56, 2 июня 2021 года

15 орловских школьников станут участниками научно-технологической проектной программы «Большие вызовы» в Сочи

Об этом рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова.


Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы – 2021» проводится образовательным центром «Сириус». По его результатам 438 человек из разных регионов России станут участниками одноименной научно-технологической проектной программы. В число участников программы вошли 15 орловских школьников, 8 из них - выпускники образовательных смен Регионального центра «Созвездие Орла».

Проектная программа «Большие вызовы» пройдет в период с 5 по 28 июля в городе Сочи. Двое ребят, которые являются выпускниками 11 класса, смогут принять участие в мероприятиях Университета «Сириус» осенью, сообщает информационный портал Орловской области.

фото информационного портала Орловской области




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