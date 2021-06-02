Главная » Новости



7:58, 2 июня 2021 года В Орле появился читальный зал под открытым небом Он расположился перед зданием областной библиотеки им. Бунина.



Читальный зал под открытым небом, который организовала библиотека имени Бунина, будет работать практически все лето. Стать посетителям зала сможет любой прохожий, выбрав книгу и расположившись в тени деревьев. Такой отдых доступен все дни недели, кроме пятницы.





Мария Семак



