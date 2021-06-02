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8:59, 2 июня 2021 года
В Орле стартует фотоконкурс ко Дню молодежиРаботы принимаются в пяти номинациях. К участию приглашаются талантливые фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).
В Орле стартует фотоконкурс ко Дню молодежи. Выставить свои фотоснимки можно в любой из следующих номинаций:
- «Патриотизм – дело молодое» — фотографии, на которых изображены представители молодежи, принимающие участие в патриотических мероприятиях различной направленности;
- «Жизнь в движении» — фотографии, на которых изображены представители молодежи, занимающиеся спортом, хореографией, а также снимки, которые пропагандируют здоровый образ жизни;
- «Калейдоскоп профессий молодых» — фотографии, на которых изображены представители молодежи на рабочем месте;
- «Добрые дела» — фотографии, на которых изображена работа волонтеров (добровольцев);
- «Вместе навсегда» — фотографии, на которых изображены молодые семьи, праздники молодых семей и семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.
Авторские снимки по этим тематикам принимаются до 18 июня 2021 года на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru. К фотографиям необходимо приложить ещё два файла: заявку на участие и согласие на обработку персональных данных (по форме).
Один участник может представить не более одной фотографии в каждой номинации.
С 21 по 24 июня 2021 года в группе «Отдел молодёжной политики города Орла» в социальной сети «Вконтакте» пройдёт открытое онлайн-голосование. Фотография, набравшая больше всего голосов, возьмёт Приз зрительских симпатий.
Результаты фотоконкурса будут объявлены накануне Дня молодёжи.
Орловское Информбюро