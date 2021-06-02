В Орле мужчина едва не сгорел в собственной постели

ЧП произошло накануне в десятом часу вечера в девятиэтажке на улице Фомина в г. Орле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на телефон службы спасения 101 поступило в 21.54.

По прибытию пожарные проникли в задымленную квартиру, где происходило горение постельных принадлежностей. Из квартиры пожарные эвакуировали мужчину 1977 г.р.

На месте работали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части и СПСЧ. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. Пострадавших нет.

Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали за прошедшие сутки 8 раз, из них один выезд на ликвидацию пожара и 7 на различные происшествия и помощь населению.