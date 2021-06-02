Под Орлом ребенок вместе с автокреслом вылетел из машины

ДТП произошло накануне вечером в с. Успенское Ливенского района.

Водитель «Лады Калина» совершал левый поворот, когда открылась задняя правая дверь и пятилетняя девочка вместе с автокреслом вылетела на дорогу. Кресло оказалось не закреплено на сидении авто. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы (несовершеннолетний).

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области