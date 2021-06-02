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10:55, 2 июня 2021 года Орловская станция переливания крови отмечает 60-летие Однако первое переливание крови в Орле сделали гораздо раньше - в 1925 году.





В 1935 году в Орле на базе областной больницы организовали первый пункт переливания крови, который занимал всего одну комнату. Доноров не было, и кровь брали у медицинских работников. В 1949 году появились лаборатория, операционный блок и донорский отдел. А в 1961 году сформировалась станция переливания. Сейчас это современное учреждение, оборудованное по новым технологиям.





Мария Семак



