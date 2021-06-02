Вернуться в жизнь после больницы

В Орле открылся центр поддержки детей с онкологическими заболеваниями «Радость моя».

Инициатива создания центра, который помогал бы адаптироваться детям после долгого пребывания в больнице, принадлежит региональной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя Преподобного Серафима Саровского. В центре помощь оказывают не только детям, но и их родителям.

Свою работу центр, при поддержке благотворителей и региональной власти, начал несколько месяцев назад. Накануне коллектив центра благословил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Уже сейчас в центр «Радость моя» поступило 26 заявок от родителей. В стенах центра они вместе со своими детьми смогут принять участие в мастер-классах, пообщаться с психологом или расслабиться с помощью арт- и музыкотерапии.

Наталья Куприянова, председатель ОРОО «Радость моя»: Это возвращение наших детей к жизни, в социум, но не только детей, но и родителей в том числе, потому что, как правило, после долгого лечения родители тоже находятся в особом состоянии, когда надо заново начинать жить».

Планов и идей в центре предостаточно. Для их реализации требуется финансовая поддержка и помощь волонтеров.

Наталья Куприянова, председатель ОРОО «Радость моя»: «Если кто-то действительно хочет помочь нашим детям, или когда-то сам сталкивался с этой проблемой и готов чем-то хорошим поделиться с нашими детьми и родителями, мы вас ждем».

Подробная информация о том, как помочь или стать частью команды, есть на сайте центра «Радость моя» и в социальных сетях.