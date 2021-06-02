Андрей Клычков в Санкт-Петербурге надеется решить вопрос о Западном обходе Орла

Сегодня губернатор Орловской области примет участие в международном экономическом форуме.

О своей поездке в Санкт-Петербург Андрей Клычков сообщил в социальных сетях. Глава региона рассказал, что у орловской делегации насыщенная программа. В сообщении также отмечается, что сегодня будут заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Рязанской областью и Удмуртской Республикой.

Также в планах Андрея Клычкова переговоры с руководством группы компаний «АВТОБАН» на тему государственно-частного партнерства в строительстве Западного обхода города Орла и социально-ориентированные проекты в регионе. Сегодня же предстоит заключение инвестиционных соглашении по размещению в Орловской области новых производственных локаций и созданию новых обрабатывающих промышленных предприятий.