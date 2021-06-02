Осужденные записали аудиокниги для своих детей

Акцию приурочили ко Дню защиты детей.

Осужденные исправительных учреждений Орловской области приняли участие во Всероссийской акции «Аудиокниги для детей осужденных», которая приурочена к Международному дню защиты детей. Принять участие в акции смогли все осужденные и не только имеющие детей. Многие записали аудиокниги своим взрослым детям, своим внукам.

В женской колонии осужденные подготовили книжную тематическую выставку и записали сказки: «Цветик семицветик», «Мальчик с пальчик», «Присказка», «Крошечка Хаврошечка», «Морозко», «Добрые руки», «Как мужик камень убрал», «Ровное наследство», «Самые прекрасные руки», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».

В колонии - поселения №3 осужденные читали русские народные сказки «Хаврошечка», «Наговорная вода», в исправительной колонии №5 осужденные прочли «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, «Приключения Чиполлино» Д.Родари, «Приключения Алисы» К. Булычёва.

Помимо сказок осужденные записали стихотворения собственного сочинения, пожелания и напутствия своим детям, признались, что очень любят их, скучают и с нетерпением ждут с ними встречи.

Подготовиться к акции заключенным помогли сотрудники воспитательной службы. Аудиозапись производилась в студиях кабельного телевидения. Все аудиокниги будут направлены адресатам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области