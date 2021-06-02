среда 2.06.2021 15:04:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:29, 2 июня 2021 года

Осужденные записали аудиокниги для своих детей

Акцию приурочили ко Дню защиты детей.


Осужденные исправительных учреждений Орловской области приняли участие во Всероссийской акции «Аудиокниги для детей осужденных», которая приурочена к Международному дню защиты детей. Принять участие в акции смогли все осужденные и не только имеющие детей. Многие записали аудиокниги своим взрослым детям, своим внукам. 
 
В женской колонии осужденные подготовили книжную тематическую выставку и записали сказки: «Цветик семицветик», «Мальчик с пальчик», «Присказка», «Крошечка Хаврошечка», «Морозко», «Добрые руки», «Как мужик камень убрал», «Ровное наследство», «Самые прекрасные руки», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
 
В колонии - поселения №3 осужденные читали русские народные сказки «Хаврошечка», «Наговорная вода», в исправительной колонии №5 осужденные прочли «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, «Приключения Чиполлино» Д.Родари, «Приключения Алисы» К. Булычёва. 
 
Помимо сказок осужденные записали стихотворения собственного сочинения, пожелания и напутствия своим детям, признались, что очень любят их, скучают и с нетерпением ждут с ними встречи.
 
Подготовиться к акции заключенным помогли сотрудники воспитательной службы. Аудиозапись производилась в студиях кабельного телевидения. Все аудиокниги будут направлены адресатам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.
 
Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.